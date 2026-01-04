Григор Димитров на старта на сезон 2026!
Двамата ще играят в първи кръг на основната схема на надпреварата в Бризбън, Австралия.
По тази причина от ФОКУС решихме да направим справка с успехите на ибериеца.
34-годишният състезател е достигал до рекордното за него 10-о място в световната ранглиста по тенис при професионалистите. Това се случва през 2017-а година.
Спечелил е 7 титли на сингъл като най-голямата е "Мастърс 1000" в Канада през 2022-а година. Има още трофеи от Хамбург (АТП 500), Марбея (АТП 250), Ченду (АТП 250), Ещорил (АТП 250), Москва (АТП 250) и Уилстън Сейлъм (АТП 250).
Освен това е достигал и до още 5 финала на големи турнири, които е загубил. Известен е с буйния си нрав. Обича да накъсва играта, в моменти, в които губи, както се случи при двубоя му с българския талант Илиян Радулов на "Чалънджър" в Жирона през миналия сезон. Тогава нашенецът бе много близо до победа, но Кареньо Буста накъса играта, за да прекъсне серията на младока и впоследствие стигна до обрат.
В кариерата си Кареньо Буста е спечелил от наградни фондове малко под 17 милиона долара.
В момента е 93-и в света като в последните 2 години възвръща ранкинга си, защото лекува контузия, която го бе извадила извън "ТОП 600".
На двойки е стигал до 16-о място в световната ранглиста.
С Григор Димитров имат цели 7 дуела помежду си. Българинът води с 4 на 3 победи, а извън тази статистика е и един двубой от квалификации в "Чалънджър" в Марбург през 2010-а година, където българинът печели с 6:4, 6:1.
За последно те играха един срещу друг в трети кръг на Откритото първенство на Австралия през 2021-а година. Тогава Гришо печели след оттегляне на Кареньо Буста при 6:0, 1:0.
Преди това испанецът бе спечелил в Барселона на клей с 6:3, 7:6(4) на четвъртфинал през далечната 2018-а година.
