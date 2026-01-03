Димитър Пенев.
Една от иконите на българския футбол си отидел на 80-годишна възраст.
Ето какво написаха от "белия“ клуб в профила на Славия в една от социалните мрежи:
Отиде си легендарният Димитър Пенев.
Той е една от най-значимите фигури в историята на българския футбол. Постигнал големи успехи както като футболист, така и като треньор. Връх в кариерата му е четвъртото място на Световното първенство в САЩ през 1994 година.
Обявен е за треньор номер 1 на 20-ти век на България. Награден с орден "Стара Планина“ – първа степен и почетен гражданин на София.
Всички в Славия изказват искрени съболезнования на близките и приятелите на Димитър Пенев!
Поклон пред светлата му памет!
