Красимир Балъков скърби за починалния по-рано днес легендарен треньор и футболист Димитър Пенев.
Именно под ръководството на Стратега от Мировяне, Бала и компания стигнаха до историческото за българския футбол 4-о място на световно първенство по футбол,
"Отиде си един от моите учители и ментори! Човек, който винаги е бил за мен еталон на доброта, такт и невероятен усет за футбола!
Умееше да вижда таланта и да дава път за развитие!
Несравним!
Името му остава изписано със златни букви в историята на българския футбол!
Загубата е огромна!", написа Балъков в профила си във Facebook.
