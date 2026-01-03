Димитър Пенев, който почина днес на 80-годишна възраст чрез пост в социалните мрежи.
"Напусна ни треньор номер едно на България за ХХ век - Димитър Пенев.
Легендата на българския футбол, чието име завинаги ще остане в сърцата на всички родни фенове, си отиде от този свят на 80 години.
Стратега беше не само велик треньор и футболист, но и вдъхновител за поколения играчи и фенове. Неговите постижения и отдаденост на играта оставиха завинаги незаличима следа в спортната история на България, която топли и до днес сърцата на стотици хиляди фенове.
ПФК Локомотив Пловдив изказва най-искрените си съболезнования към близките и семейството на легендарния Димитър Пенев!
Българският футбол осиротя! Почивай в мир!", написаха от Локомотив в профила им във Facebook.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.