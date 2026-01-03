Григор Димитров ще започне участието си на тенис турнира в Бризбън, Австралия, срещу квалификант. Това отреди жребият за основната схема на първия за годината турнир, който е от сериите "АТП 250".
Първата ни ракета, който е двукратен победител в надпреварата, попадна в долната част на схемата, в която водач е 14-ият в света Алехандро Давидович-Фокина от Испания. С него Гришо може да се срещне в трети кръг. При успех на старта, то във втората фаза Димитров евентуално ще играе с 5-ия поставен и негов добър приятел Денис Шаповалов от Канада или квалификант.
Лидерът в схемата Даниил Медведев от Русия започва срещу коварния унгарец Мартон Фучович.
Звездата на домакините Ник Кирьос, който наскоро спечели "Битката на половете" срещу световната номер 1 при жените Арина Сабаленка, влезе в схемата с покана от организаторите. На старта той ще срещне друг австралиец - Александър Ковачевич. Кирьос е в половината на Димитров като двамата могат да се срещнат евентуално на полуфинал.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.