Кирил Десподов отпразнува новата 2026-а година в компания със световния вицешампион с Хърватия от Мондиал 2018 - Деян Ловрен. Бившият защитник на английския колос Ливърпул е съотборник с българина в ПАОК.
36-годишният ветеран Ловрен сподели фотос в социалните мрежи от партито по случай настъпването на новата календарна година. На снимката е и друг футболист на грандът от Солун - Лука Иванушец.
Десподов и компания посрещнаха новата година в Солун, защото имаха тренировки с ПАОК на 31-и декември и 1-и януари. Първият мач за годината е на 6-и януари срещу Атромитос от осминафиналите на турнира за Купата на Гърция.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.