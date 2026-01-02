Капитанът на българския национален отбор по футболотпразнува новата 2026-а година в компания със световния вицешампион с Хърватия от Мондиал 2018 -. Бившият защитник на английския колос Ливърпул е съотборник с българина в ПАОК.36-годишният ветеран Ловрен сподели фотос в социалните мрежи от партито по случай настъпването на новата календарна година. На снимката е и друг футболист на грандът от Солун -Десподов и компания посрещнаха новата година в Солун, защото имаха тренировки с ПАОК на 31-и декември и 1-и януари. Първият мач за годината е на 6-и януари срещу Атромитос от осминафиналите на турнира за Купата на Гърция.