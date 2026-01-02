Българската звезда в тенисабе интервюиран на австралийска зема, където се готви за старт на сезон 2026 в професионалния Тур при мъжете.Първата ни ракета ще участва на надпреварата в Бризбън, където пази добри спомени - две титли и още куп добри резултати през годините.- Честно казано, чувствам се чудесно. За мен е същинска награда да бъда тук в момента и това е възможно най-доброто начало на годината, имайки предвид какво трябваше да изживея през миналия сезон. Последните няколко месеца бяха много интересни за мен, като целта ми беше да бъда отново на оптимално състезателно ниво и няма по-добро място да се завърна от това. Намирам се на добро място във физически и психически аспект, а това винаги е една отлична отправна точка.- Причините са много. Не знам откъде да започна - още от ден 1 бях привлечен от това място. Обичам да играя на "Pat Rafter Arena", а турнирът става все по-добър с всяка изминалата година. Хората тук са толкова отзивчиви и нямаш усещането, че си в началото на годината. За мен това е мечано начало на сезона и винаги съм постигал страхотни резултати в Бризбън.- Към момента това е една мечта. Разбира се, всеки път, когато стъпя на корта, мисля за това как да покажа най-добрия си тенис и съответно как да спечеля трофея. Този път нещата не са по-различни. Ранкингът ми не отговаря на играта ми в момента и вярвам, че ако намеря правилните настройки, тялото ме слуша и остана здрав, ще дойдат добрите резултати.- Засега се чувствам много добре. Дойдох в Бризбън по-рано, за да се аклиматизирам по-рано и да се убедя, че тялото ми е на 100% готово физически за този турнир - това е моята основна цел. Искам на корта да се чувстваме готов да се конкурирам с всеки един съперник и да нямам съмнения в тялото си. Тези неща вече се получават постепенно.- Това е работа в прогрес. Прекарах няколко дни с Ксавие Малис, с цел да изясним някои неща - от 2026-та ще работим заедно. Към момента той има семейни ангажименти - приключи ли с тях, ще прекарваме повече време заедно. Определено идват интересни времена. Промених много неща в екипа си - от треньора до фитнес специалистите. В момента се намирам в такъв етап от кариерата ми, който предразполага към подобни значими промени, които в миналото винаги избягвах. Това е едно ново начало и то предразполага да се вземат подобен тип решения.- Добре са. Чувствам се все по-силен. Отне ми време да си върна физическата форма, но това ми помогна да отговоря на някои въпроси за моето тяло през този период. Преминах през много болезнени моменти и определено не ми беше от полза, че изпълнявах бекхенд с една ръка, защото възстановяването стана още по-трудно. Истината е, че далеч не бях сигурен в себе си по отношение на сервиса, форхенда и още много други елементи от играта, само че си казах, че все още има време и нещата ще станат стъпка по стъпка. Затова и смятам, ще завръщането ми във фитнеса е нещо голямо за мен. Щастлив съм от състоянието на тялото ми в момента, защото знаех, че върна ли си веднъж обичайния ритъм, то ще съм способен да се конкурирам отново на най-високо ниво.- Да, разбира се! Нейното присъствие определено ми помага много. Много се радвам как се развиха нещата. Лесно беше да се предам, особено след като си се контузих по този начин, но имах правилните хора около себе си, не само на корта, но и извън него. Те ми позволиха да се откъсна от спорта за малко и да погледна на живота от една по-различна перспектива. Щастлив съм със себе си, но от друга страна искам и повече. Знам какво търся към момента и това ми помага много. Приятелката ми беше голяма опора за мен в тези трудни мигове и съм изключително благодарен за нейната непрестанна подкрепа през последните месеци.- Нямах възможността да го наблюдавам, но тази сутрин имах съобщение от Ник. Смятам, че подобен мач би могъл да създаде много приятни усещания у зрителите и Ник е точният човек за организирането на подобно зрелище. Познавам Арина от години и съм на мнение, че няма по-добри двама тенисисти от тях, които да направят такова шоу. Отново казвам, че нямах възможност да гледам срещата, но съм убеден, че е станало добро зрелище.- Аз съм от старата школа играчи. Рядко използвам социалните мрежи, за да се промотирам. Вярвам, че тенисът е спорт на традициите, които съществуват от времената, в които се влюбих в спорта. Кой съм аз да кажа, че е противоречив? Смятам, че всеки може да интерпретира случилото се, както желае и тепърва ще виждаме още такива срещи.- Не е лично, не се притеснявай. Още от малък имам такива неща. Към момента съм с късметлийския талисман, който винаги го нося. Семейството и приятелите ми подаряват талисмани и смятам, че това е добра идея, особено когато си на корта. Би било забавно да си взема такъв и с кенгуру.