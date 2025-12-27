Българският националбе един от най-резултатните при успеха на неговия Олимпиакос с 97:94 точки като гост на италианския Виртус в Болоня в двубой от 18-и кръг на редовния сезон в Евролигата по баскетбол.Сблъсъкът се проведе в "Сегафредо арена" пред 10 059 зрители по трибуните.Везенков приключи като трети по резултатност от своя тим с 16 точки и 5 борби. Повече от него записаха- 23 и- 21.За домакините аржентинецътфинишира със 17 пункта.С успеха Олимпиакос излезе 7-и с баланс от 10 победи и 7 загуби. Виртус са 13-и с 8 спечелени и 10 загубени срещи.