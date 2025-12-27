Сподели Сподели
Българският национал Александър Везенков бе един от най-резултатните при успеха на неговия Олимпиакос с 97:94 точки като гост на италианския Виртус в Болоня в двубой от 18-и кръг на редовния сезон в Евролигата по баскетбол. 

Сблъсъкът се проведе в "Сегафредо арена" пред 10 059 зрители по трибуните. 

Везенков приключи като трети по резултатност от своя тим с 16 точки и 5 борби. Повече от него записаха Тайлър Дорси - 23 и Еван Фурние - 21. 

За домакините аржентинецът Лука Вилдоса финишира със 17 пункта. 

С успеха Олимпиакос излезе 7-и с баланс от 10 победи и 7 загуби. Виртус са 13-и с 8 спечелени и 10 загубени срещи.