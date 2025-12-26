ЗАРЕЖДАНЕ...
Вижте кои са най-богатите бойци в Световната федерация по кеч
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© Per Bernal / M+F Magazine
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
През годините множество от нейните състезатели направиха страхотни кариери, печелейки десетки милиони долара.
На върха е собственикът на компанията Винс Макмеън, който притежава 3.2 милиарда долара и е единственият в класацията, който притежава богатство повече от милиард долара.
Второто място е за вече холивудския актьор Дуейн Джонсън - Скалата (на снимката), който има впечатляващите 800 милиона долара.
В "Топ 3" влиза дъщерята на собственика Винс Макмеън - Стефани Макмеън. Те има състояние от 250 милиона долара, с колкото разполага и нейният съпруг и настоящ шеф в WWE Трите Хикса.
Ето и подреждането в "Топ 20":
1. Винс Макмеън - 3.2 милиарда долара
2. Дуейн Джонсън - Скалата - 800 милиона долара
3. Стефани Макмеън - 250 милиона долара
3. Трите Хикса - 250 милиона долара
5. Джон Сина - 80 милиона долара
6. Леденият Стив Остин - 30 милиона долара
7. Хълк Хоган - 25 милиона долара
7. Стейси Кейблър - 25 милиона долара
9. Ники Бела - 20 милиона долара
10. Крис Джерико - 18 милиона долара
11. Гробаря - 17 милиона долара
12. Голдбърг - 16 милиона долара
12. Батиста - 16 милиона долара
14. Джеф Джарет - 15 милиона долара
15. Марис - 14 милиона долара
15. Роман Рейнс - 14 милиона долара
17. Миз - 14 милиона долара
18. Бри Бела - 12 милиона долара
18. СМ Пънк - 12 милиона долара
20. Даниел Брайън - 12 милиона долара
Още по темата
/
Юлияна Янева, номер 1 в борбата ни за тази година пред "Фокус": Радвам се, че постигнах тази мечта
17.12
Марио Иванов: Чашата преля! Ще се кандидатирам за председател на Конфедерацията по кикбокс и муай тай
27.11
Биляна Дудова след историческото постижение в борбата: Трудът, желанието и дисциплината са в основата
24.11
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.