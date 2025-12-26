Кубрат Пулев заема 29-а позиция в ранглистата при най-тежките в професионалния бокс на специализирания сайт boxrec.com след поражението от Мурат Гасиев.
Кобрата дълги години беше в "Топ 15", но поражението от родения във Владикавказ боксьор го свали с много позиции надолу в подреждането.
Пулев е с 32 успеха и едва 4 поражения в своята професионална боксова кариера.
Гасиев вече е номер 5 при най-тежките като пред него са само абсолютният шампион Олександър Усик (1-и), англичанинът Фабио Уардли (2-и), германецът Агил Кабайел (3-и) и друг англичанин - Даниъл Дюбоа (4-и).
Бившият световен шампион Антъни Джошуа е 7-и.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.