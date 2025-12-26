Мохамед Салах донесе на родината си нова победа в груповата фаза на турнира Купата на африканските нации, който се провежда в Мароко.
Рекордьорите по трофеи в надпреварата надделяха с 1:0 над Република Южна Африка във втората си среща от група "В" и по този начин си осигуриха място в плейофите.
Единственото попадение в мача отбеляза звездата на Ливърпул Салах в 45-ата минута от дузпа.
Така той носи трите точки за Египет във втори пореден двубой след като вкара в добавеното време и при успеха с 2:1 над Зимбабве на старта.
Египет доигра мача с човек по-малко след като Мохамед Хани бе изгонен след втори жълт и респективно червен картон, получен в добавеното време на първата част.
В подреждането на този поток лидер е Египет с 6 точки. Втори са РЮА с 3 пункта, а Зимбабве и Ангола са с по 1 точка след 2 изиграни мача.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.