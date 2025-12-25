ЗАРЕЖДАНЕ...
Почина футболист от легендарния отбор на Марек
Ето какво написаха на клубния сайт:
"Марекчани,
С прискърбие съобщаваме, че в навечерието на този светъл празник след боледуване ни напусна футболист от легендарния отбор на Марек от 70-те години на миналия век – Александър Кючуков.
Неизменна част от отбора, спечелил Националната купа и победил Байерн Мюнхен. Роден на 8 януари 1950 г.
Баща е на друг емблематичен футболист на Марек – Анжело Кючуков.
Семейство Кючукови са част от световната история на футбола. Те държат все още рекорда за най-много играчи от "един дом“, играли в елита на България – Янко Кючуков (Чантра), Александър Кючуков, брат му Емил Кючуков, техните синове Анжело и Янек.
Почивай в мир, Александър Кючуков!"
