Футболният втородивизионен отбор Марек (Дупница) обяви, че една от легендите на клуба -е починал."Марекчани,С прискърбие съобщаваме, че в навечерието на този светъл празник след боледуване ни напусна футболист от легендарния отбор на Марек от 70-те години на миналия век – Александър Кючуков.Неизменна част от отбора, спечелил Националната купа и победил Байерн Мюнхен. Роден на 8 януари 1950 г.Баща е на друг емблематичен футболист на Марек – Анжело Кючуков.Семейство Кючукови са част от световната история на футбола. Те държат все още рекорда за най-много играчи от "един дом“, играли в елита на България – Янко Кючуков (Чантра), Александър Кючуков, брат му Емил Кючуков, техните синове Анжело и Янек.Почивай в мир, Александър Кючуков!"