"Боян Радев беше мой учител, мой вдъхновител. Още от студент ме помъкна с него по художници. Отвори ми очите за много работи. Съжалявам, че доста от неговите колеги нищо не можаха да научат от него. Това казапо време на поклонението пред двукратния олимпийски шампион в борбатана Националния стадион "Васил Левски“, предаде репортер наПо думите му си замина една легенда, но името му ще остане във вечността. "Уникален човек. Страдах последните няколко години, защото той беше много болен, но нямам думи, с които да опиша нашата дружба", заяви Ганчев по време на поклонението пред първия двукратен олимпийски шампион на България Боян Радев, който почина на 18-и декември на 83-годишна възраст."Най-хубавият ми спомен с него беше, когато ходихме при един художник и той му вика: Ти добре си я нарисувал (картината), ама знаеш ли как се става два пъти олимпийски шампион? Накрая му вика ще я взимаме картината...", разказа Ганчев.Той обърна внимание, че Радев има голям принос за съхваняване на доста от историческото наследство. "Така че аз си мисля, че той е отишъл в по-добрия свят и се е отървал от тази кочина тук"."Той е една епоха. Живял е в други времена, когато е имало дисциплина и ред", добави Ганчев.