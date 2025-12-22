ЗАРЕЖДАНЕ...
Гриша Ганчев за Боян Радев: Той е една епоха
По думите му си замина една легенда, но името му ще остане във вечността. "Уникален човек. Страдах последните няколко години, защото той беше много болен, но нямам думи, с които да опиша нашата дружба", заяви Ганчев по време на поклонението пред първия двукратен олимпийски шампион на България Боян Радев, който почина на 18-и декември на 83-годишна възраст.
"Най-хубавият ми спомен с него беше, когато ходихме при един художник и той му вика: Ти добре си я нарисувал (картината), ама знаеш ли как се става два пъти олимпийски шампион? Накрая му вика ще я взимаме картината...", разказа Ганчев.
Той обърна внимание, че Радев има голям принос за съхваняване на доста от историческото наследство. "Така че аз си мисля, че той е отишъл в по-добрия свят и се е отървал от тази кочина тук".
"Той е една епоха. Живял е в други времена, когато е имало дисциплина и ред", добави Ганчев.
