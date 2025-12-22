Човек, който е достоен за уважение и за подражание. Като цяло човек, който носи българското в себе си. Това каза президентът на Българска федерация по борба (БФБ) Станка Златева по време на поклонението пред двукратния олимпийски шампион в борбата Боян Радев на Националния стадион "Васил Левски“, предаде репортер на"Аз си го харесвам. Всеки път ми се обажда, все път ми се радва. Аз винаги съм казвала, че аз го познавам от първите години, когато започнах в борбата“, добави тя."Такива хора са за пример. Борбата няма какво да изгуби, защото той ще остане жив в съзнанието на хората. Той духом ще бъде с нас. Той е една легенда, която няма да бъде забравена“, подчерта Златева.Припомняме, че борецът, колекционер и филантроп почина на 18-и декември на 83-годишна възраст. Той е първият двукратен олимпийски шампион на страната ни - от Токио 64 и Мексико 68. Носител на най-високото държавно отличие - орден "Стара планина", първа степен (2002). През 2009 г. получава и най-високото отличие на Международната федерация по борба "Златна огърлица“. Същата година е приет в Залата на славата в Оклахома (САЩ). Боян Радев е и първият кавалер на приза "Пиер дьо Кубертен" за особено големи заслуги към олимпийското движение. МОК му връчва и "Трофей на президента".Освен това той бе един от най-големите колекционери у нас. Обявен е за дарител № 1 на Националния исторически музей, където има зала, кръстена на негово име. В експозицията са изложени ценни паметници от колекцията му от над 170 експоната.