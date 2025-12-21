Манчестър Юнайтед гостува днес на Астън Вила в двубой от 17-и кръг на Висшата лига на Англия.Мачът започва в 18:30 часа българско време на стадион "Вила Парк" в Бирмингам.Домакините са в брутална форма, записвайки цели 9 победи в последните си 9 мача във всички турнири. Те се намират на 3-а позиция във временното класиране на Премиърлийг с актив от 33 точки.Манчестър Юнайтед сякаш надигат глава като тимът, воден от португалеца Рубен Аморим, е 7-и с 26 пункта като при успех днес ще се изравни с четвъртия в подреждането Челси.Операторътопределя за фаворит в днешния мач виланите. Коефициентът за успех на домакините е 2.12, докато този за "червените дяволи" - 3.25. Равенството е оценено на 3.66.Сходни са коефициентите и при бетинг оператора. Краен успех за Астън Вила е оценен на 2.80, докато евентуален триумф на Манчестър Юнайтед е със ставка 3.45. Равенството е оценено на 3.80.