Лекоатлетът, спечелил два медала от европейски първенства за юноши до 18 години и до 20 години на 110 метра с препятствия през 2025-а година, пред "Фокус".- Годината наистина се получи много добре. Като изключим отсъствието ми за Балканския шампионат зимата, за който бяхме сигурни, че щях да го взема като балкански шампион, но контузия не ни позволи да участваме. Но късметът беше на наша страна за летния сезон, нямахме контузии. Попаднахме на хубаво време в последните два дни от европейското, защото в първите два имаше неприятен насрещен вятър, който не даваше на спринтьорите на 100 метра първите два дни да дават силни резултати, с каквито са отишли. Но при нас времето беше хубаво, нямахме толкова силен вятър и успяхме да дадем най-хубавите резултати според мен от цялото първенство.- Тази година отидох с убеждението, че съм способен да взема медал, въпреки класирането ми по ранглиста на състезанието. Четирите стотни, които не ми стигнаха за първото място не ме обезкуражават. И на второ място сме доволни, понеже се показа, че има прогрес в медалите, в резултатите, което е най-хубавото нещо според мен. И вече догодина се надяваме да имаме същото постижение, дори по-добро.- На тренировки обикновено само на препятствия се доближавам до личните ми постижения. На гладки бягания не успявам да постигна същите резултати, същата скорост на тренировка, понеже като отидеш на състезание, на голям форум, имаш адреналин и конкуренция, които много те дърпат и много помагат. Там ми е най-силното, макар че лятото имам някое и друго бягане, което се доближава като стотни до рекорда ми.- По принцип не е много хубаво да се правят много стартове през годината, понеже и ние имаме умора в нас и до някаква степен свършва. Тази година направихме само четири старта през лятото, което според мен беше идеалната бройка, за да нямам умора в състезателния период и да се чувствам страхотно за голямото първенство.- Леката атлетика започнах преди 10 години, когато срещнах треньора. Това беше първият човек в залата.- Бях в края на втори клас. Не съм имал за цел да тренирам точно лека атлетика. Просто целта на родителите ми беше да тренирам нещо – дали ще е футбол, баскетбол, няма значение. Последният спорт, който пробвахме, беше леката атлетика и много ми хареса. Препятствията мога да кажа, че още от малък са ми били под окото. Когато треньорът ни е слагал някакви упражнения и такива игри, защото започваме от малки деца в групите на треньора, като е слагал препятствие, винаги съм имал желание да бягам и мисля, че още от там съм тръгнал с препятствията.- През следващата година – да се надяваме да сме живи и здрави първо – имаме Балканиада, пак за под 20 години, в Белград. Лятото имаме Световно първенство в Орегон, САЩ, което е най-голямата ни цел, и естествено, да се върнем на подиума с медал.- От световно.- За момента резултатът ми позволява да вляза на финал, обаче няма как да си затворим и за по-малкия набор, който се качва догодина в нашата категория. Там също има силни момчета. Но мисля, че и аз догодина ще съм още по-силен и няма да има толкова голям проблем.- Мерси много!