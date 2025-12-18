ЗАРЕЖДАНЕ...
Почина легендарният български спортист Боян Радев
"Сбогом, учителю! Ти няма как да бъдеш забравен, защото има непреходни неща, които не могат да се изтрият от времето. Благодаря ти, че ми отвори вратите към красотата на изкуството и ми подаде ръка преди много години. Ще те пазя винаги в сърцето си, Бояне!", написа Димитров в социалните мрежи.
Боян Радев Александров е първият двукратен олимпийски шампион в България.
Роден е на 25 февруари 1942 г. в с. Мошино (днес кв. Мошино на Перник). Състезател по борба класически стил, състезаващ се за "Спартак“-София.
Освен като борец, Боян Радев е известен и като виден колекционер и дарител. Обявен е за дарител № 1 на Националния исторически музей. В музея, има наречена на неговото име зала "Дарение Боян Радев“експозиция са изложени ценни паметници колекцията му, над 170 експоната – икони, църковна утвар, дърворезби, каменни пластики, между които три мраморни римски портрета от ІІ-ІІІ век сл. Хр., изпълнени от неизвестен даровит скулптор.
Сред оброчните релефи преобладават посветителните паметници на Артемида, представени в архаичната иконография като покровителка на природата и живота, което може да се свърже със старата тракийска почит към Великата богиня майка в хипостазата ѝ на Потния терон.
Радев дарява на НИМ и всички свои награди и отличия от борбата.
Три пъти е обявяван за спортист №1 на България.
Радев е приет в "Залата на славата" на световната борба, удостоен е с най-високото отличие на Международната федерация по борба - "Златна огърлица".
Легендата получава и признание от МОК. Носител е на два приза на МОК, едниният е "Пиер дьо Кубертен", а другият - "Спортът и изкуството", който му се присъжда като на един от най-големите колекционери.
През 2002 година Радев получава най-високото държавно отличие - орден "Стара планина", първа степен.
Юлияна Янева, номер 1 в борбата ни за тази година пред "Фокус": Радвам се, че постигнах тази мечта
17.12
