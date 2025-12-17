, световна вицешампионка по борба в категория до 68 кг от Мондиал 2025, пред "Фокус".- Здравейте. Приятно ми е.- Да, за първи път ми е. Може би от малка ми е било като мечта да се видя № 1 в Българска федерация по борба. Гледах как по-големите го взимат и просто си бях казала, че един ден искам да съм на тяхното място и се радвам, че успях да достигна тази моя малка мечта, ако мога така да го нарека.- Да, може би това е най-успешната ми година при жените, защото европейската титла си е европейска титла – аз съм изключително доволна от този мой успех и съм благодарна. Но второто място на Световното първенство, поне в моите очи е много по-престижно, имайки предвид конкуренцията, която беше и боркините, които успях да преодолея. Да, наистина малко не ми достигна на финала за световната титла, но просто така е трябвало да се случи. Това са уроци. Трябва да видим къде са грешките и да продължаваме напред.- Надявам се. По принцип шансовете са огромни, тъй като разликата в точките ни, доколкото знам, не е много голяма. Може би тази година, ако имах възможността да направя още един ранкинг турнир, нещата щяха да бъдат различни, но поради контузия моята състезателна година започна доста късно, мисля, че през юли месец беше последният ранкинг турнир. Но за новата година се надявам всичко да е наред, да успея да се изкача до върха на световната ранглиста.- Първо, благодаря за въпроса. В момента всичко е наред, за което съм изключително щастлива. Състезанията пред миналата година не бяха много, бяха две, но за щастие всичко мина доста добре. Чувствам се добре. Засега здравословното ми състояние е нормално и се надявам да продължи така, защото наистина тези паузи, които са доста големи, от порядъка на 6 месеца до една година, изключително много ме дърпат назад и аз буквално всеки път почвам от нулата. И се надявам този олимпийски цикъл да съумея да се съхраня и да няма вече такива големи прекъсвания.- Доколкото знам по последна информация вече категорично е изключено смяната на старите категории с нови олимпийски, тъй като имаше спекулации и предложение това да се направи, но явно са решили за този олимпийски цикъл да си останат отново старите категории. И сега всичко е нормално.- Да, за мен е супер. Всъщност новата олимпийска, която искат да направят, беше 72 кг и 65 кг. 65 – аз лично не се чувствам добре на тези килограми. Опитвала съм се, не е просто моето. Така или иначе, аз варирам между двете категории, 68 и 72, и да бяха ги променили, 72 кг също щеше да ми пасне доста добре. Така че за мен не беше кой знае какъв проблем смяната на тези категории.- В момента подготовката върви доста добре, още след Световното започнах да правя база, по-силови тренировки. Наблягам на техническото усъвършенстване, като тренировките в залата по борба са на доста по-ниски обороти от предсъстезателно. Тренирам на "Дианабад“ и засега нещата вървят доста добре.Тренирам съответно със Симеон Щерев, личният ми треньор присъства също на тренировките.Подготовката ми си протича съвсем нормално, като при всички останали години. Как да ви кажа, аз се абстрахирам от всичко, което ме заобикаля и просто си следвам моите цели, просто си върша работата. Аз съм състезател, който от него се изисква да тренира, да бъде в добро състояние, доколкото е възможно, за да мога да взимам медали за България, да представя България на възможно най-високото ниво.- Искам да ви благодаря, да пожелая на всички весели коледни и новогодишни празници, да бъдат живи и здрави и всичко най-хубаво!- Аз също ви благодаря.