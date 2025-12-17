ЗАРЕЖДАНЕ...
ПСЖ излиза срещу Фламенго за Междуконтиненталната купа на ФИФА
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© FB: PSG - Paris Saint-Germain
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Двубоят започва в 19:00 часа българско време на стадион "Ахмад бин Али" в Ал Райан, Катар.
Това ще е първи дуел между тези два тима.
ПСЖ стигнаха до требъл през тази година, печелейки освен Шампионска лига и Купа и титла на Франция.
Фламенго стигнаха до битката за този трофей след успехи над мексиканския Крус Асул (2:1) и на полуфинала срещу египетския Пирамидс (2:0).
Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач французите. Коефициентът за успех на парижани е 1.68, докато този за домакините - 5.33. Равенството е оценено на 3.75.
Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Пари Сен Жермен е оценен на 1.62, докато евентуален триумф на Фламенго е със ставка 5.75. Равенството е оценено на 3.90.
Още от категорията
/
Мегазрелище в Шампионска лига днес! Реал приема Манчестър Сити в битка за точки и запазване на треньора
10.12
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.