Медалистът ни от държавни, европейски и световни първенства по борба и сумо – Иван Благоев от село Полена, община Симитли, бе отличен като сумист № 1 на България за 2025 година, след като изживя поредния успешен сезон в своята кариера. Благоев заслужи престижното признание заради впечатляващите си постижения на международната сцена – европейска титла в категория до 100 кг. от първенството в Унгария и бронзов медал от Световното първенство в Тайланд."Благодаря на Българската федерация по сумо, на домакините и на всички медии. Тези успехи са само малка част от труда, който хвърляме. Ние си знаем колко е той. Сумото обърна живота ми. Започнах с борба, но това е моят спорт. Макар вече да съм на финалната права в кариерата си, успехите дойдоха точно накрая. Искам да кажа на младите да продължават да се трудят, да бъдем задружни и да успяваме все повече“, заяви Иван Благоев на церемонията след получаването на отличието.Благоев се занимава със сумо от 11 години, като преди това е тренирал борба. В кариерата си има участия на десет Европейски и шест Световни първенства. Той е двукратен европейски шампион, европейски вицешампион и четирикратен бронзов медалист в категориите до 100 и до 115 кг., както и бронзов медалист в абсолютната категория и отборно. В актива му е и бронз от Европейските игри в Краков през 2023 година, а на световните първенства след две пети места два пъти се нарежда сред най-добрите трима в света.Отличието на Иван Благоев бе връчено по време на официална церемония, на която Българската федерация по сумо награди най-добрите си спортисти за 2025 година. Централата изпраща изключително успешен сезон, в който родните състезатели завоюваха общо десет медала от Световни и Европейски първенства при мъжете и жените. Освен Благоев, бяха отличени още Атанас Колев, Пресиян Михов, Здравко Станев, Изабела Дервишева, Симеон Пенев, Михаела Христова, Виктор Костов, Калоян Иванов, Габриела Спасова и Симеон Станкович, които също допринесоха за силната година на българското сумо.