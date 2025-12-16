ЗАРЕЖДАНЕ...
Иван Благоев от Симитли e сумист №1 на България за 2025 година
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
"Благодаря на Българската федерация по сумо, на домакините и на всички медии. Тези успехи са само малка част от труда, който хвърляме. Ние си знаем колко е той. Сумото обърна живота ми. Започнах с борба, но това е моят спорт. Макар вече да съм на финалната права в кариерата си, успехите дойдоха точно накрая. Искам да кажа на младите да продължават да се трудят, да бъдем задружни и да успяваме все повече“, заяви Иван Благоев на церемонията след получаването на отличието.
Благоев се занимава със сумо от 11 години, като преди това е тренирал борба. В кариерата си има участия на десет Европейски и шест Световни първенства. Той е двукратен европейски шампион, европейски вицешампион и четирикратен бронзов медалист в категориите до 100 и до 115 кг., както и бронзов медалист в абсолютната категория и отборно. В актива му е и бронз от Европейските игри в Краков през 2023 година, а на световните първенства след две пети места два пъти се нарежда сред най-добрите трима в света.
Отличието на Иван Благоев бе връчено по време на официална церемония, на която Българската федерация по сумо награди най-добрите си спортисти за 2025 година. Централата изпраща изключително успешен сезон, в който родните състезатели завоюваха общо десет медала от Световни и Европейски първенства при мъжете и жените. Освен Благоев, бяха отличени още Атанас Колев, Пресиян Михов, Здравко Станев, Изабела Дервишева, Симеон Пенев, Михаела Христова, Виктор Костов, Калоян Иванов, Габриела Спасова и Симеон Станкович, които също допринесоха за силната година на българското сумо.
Още от категорията
/
Никола Цолов: Поздравления, братко! Радвам се, че ще споделя като твой съотборник последното ти състезание във Формула 2
02.12
Карлос Насар пред "Фокус": Подкрепям Асен Златев да поеме щангите! Не смятам, че Стефан Ботев ще се кандидатира отново
01.12
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.