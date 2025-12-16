В тържествената зала на НЧ "Никола Вапцаров – 1894“ се проведе церемонията по връчване на наградите "Спортист на годината на Община Банско 2025“. Събитието събра представители на спортните клубове, треньори, състезатели, родители и гости, за да отдадат заслужено признание на онези, които с труд, постоянство и резултати прославят Банско и България.Кулминацията на вечерта беше връчването на приза "Спортист на годината“ на Мартин Димитров – състезател с изключителни постижения в бойните спортове. През 2025 г. той се утвърди като абсолютен национален и световен шампион и записа впечатляваща серия от титли и отличия:– световен шампион в Абу Даби;– европейски шампион в Италия;– две първи места на Световната и Европейската купа в Унгария и Пловдив;– световен шампион от Йезоло, Италия, в дисциплината спаринг.Участията му в международни първенства по кикбокс и таекуондо донесоха сериозен престиж и признание както за Банско, така и за българския спорт.Силни емоции предизвика и специалното отличие "Подвиг и партньорство“, присъдено на Планинска спасителна служба – отряд Банско. Наградата беше връчена като израз на уважение и благодарност за смелостта, професионализма и безрезервната им отдаденост в планината, а публиката ги аплодира продължително.Сред останалите големи отличия:– "Млада надежда на годината 2025“ – Лилия Хаджистоянова от ски клуб "Юлен“;– "Треньор на годината“ – Анатолий Замфиров.Кметът на община Банско Стойчо Баненски, заместник-кметовете Магдалена Юсева и Георги Доневичин и председателят на постоянната комисия "Младежки дейности и спорт“ към Общински съвет – Банско Димитър Юлев връчиха отличия на общо 39 спортисти и 11 спортни клуба, които със своите успехи носят гордост на Банско и България.В обръщението си кметът Баненски подчерта, че Община Банско последователно инвестира в спорт – в децата, в спортната инфраструктура, в клубовете и програмите, защото здравото и активно общество е силно и жизнено общество.Сърдечни благодарности бяха отправени към всички състезатели, треньори, спортни деятели и родители за ежедневния труд и за примера, който дават на младото поколение.Банско продължава да утвърждава името си като град на спорта и шампионите, където успехите се постигат с работа, характер и отдаденост.