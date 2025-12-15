Григор Димитров остава под номер 44 в световната ранглиста при мъжете.
Класацията, особено в "Топ 100", в момента е формална, защото играчите не участват в турнири, а се готвят за следващия сезон като няма нито една промяна в стотицата.
Лидер остава Карлос Алкарас от Испания. Той е следван от Яник Синер и Александър Зверев.
Сред българите контузеният Илиян Радулов загуби 48 позиции и вече е на 668-о място, като е загубил 9 точки от актива си.
