ЗАРЕЖДАНЕ...
Септември приема Лудогорец в последна битка за Топ 8 в турнира за Купата на България
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© FB: PFC Ludogorets 1945
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Двубоят започва в 17:30 часа на Националния стадион "Васил Левски" в София.
До момента място в "Топ 8" намериха тимовете на Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев (Враца), Ботев (Пловдив), Локомотив (Пловдив) и Арда.
Септември са в серия от 4 мача без успех за първенство. Лудогорец са на другия полюс/ Разградчани вече 6 мача не познават вкуса на загубата във всички турнири.
В директните срещи Лудогорец няма поражение от столичани в исторически план (10 победи и 1 равенство).
В турнира за Купата на България двата отбора играха през сезон 2019/20 като отново се срещнаха на осминафинал. Тогава Лудогорец печели с 3:0.
Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач гостите. Коефициентът за успех на разградчани е 1.30, докато този за домакините - 9.50. Равенството е оценено на 4.75.
Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Лудогорец е оценен на 1.37, докато евентуален триумф на Септември е със ставка 8.25. Равенството е оценено на 4.33.
Още по темата
Още от категорията
/
Мегазрелище в Шампионска лига днес! Реал приема Манчестър Сити в битка за точки и запазване на треньора
10.12
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.