Алберт Попов зае 19-о място в крайното класиране на днешния слалом от Световната купа за мъже, който се проведе във Вал д'Изер (Франция).
28-годишният ни скиор бе 17-и след първия манш, но след втория слезе с 2 места и в крайна сметка записа общо време от 1:39.88 минути, оставайки на 1.99 секунди от победителя Тимон Хауган от Норвегия.
Втори остана Лоик Меяр от Швейцария (+0.28 сек.), а в "Топ 3" влезе още Хенрик Кристоферсън (+0.34 сек. )
Победата беше шеста за Тимон Хауган в стартовете от Световната купа.
В генералното класиране за Световната купа лидер е петкратният носител на трофея Марко Одермат (Швейцария) с 505 точки, пред Кристоферсен с 302 и Хауган с 281 точки.
В подреждането в дисциплината води Тимон Хауган със 195 точки. Алберт Попов има 49 точки в актива си, като заема 18-о място в класирането за Малкия кристален глобус в слалома и 45-о в генералното подреждане.
