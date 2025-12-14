Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Преди двубоя за Купата на България Добруджа – Ботев Враца днес, заедно със спонсора BETHUB, ФК Добруджа ще раздаде 150 фен тениски за най-верните привърженици, които си закупят билет от касите на стадиона.

"Турнирът за Купата идва в Добрич, а "Дружба“ пак ще бъде жълто-зелена! Провери гърба на билета – там ще разбереш дали си сред щастливците. Чакаме те на стадиона, за да подкрепим отбора да продължи напред!" написаха от тима от Добрич на Фейсбук страницата си.