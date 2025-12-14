Сподели Сподели
Добруджа посреща Ботев Враца в първия днешен 1/8-финал за Купата на България. Той ще е от 13:00 часа в Добрич.

Домакините започнаха по право от 1/16-финалите, където отстраниха с атрактивното 7:2 Бдин във Видин на 28 октомври. В първенството положението е далеч отвъд положителното. Отборът е последен с 12 точки и няма победа от началото на ноември. Преди няколко дни словенският полузащитник - Алмин Куртович се раздели с клуба по взаимно съгласие.

Врачани също бяха убедителни в предишната фаза за Купата след 4:1 над Загорец като гост на 29 октомври. Колкото до Първа лига, там съставът е далеч по-стабилен от днешния си съперник - 9-и, имащ 25 точки. Ботев затвори есенния полусезон с 0:0 срещу Монтана у дома на 9 декември.

На 24 август в 6-ия кръг от първенството Ботев победи с 2:0 в Добрич.

Palmsbet.com дава 3.00 шанс за домакините, 2.57 срещу името на гостите, а ремито е възможно при 2.80. Bethub.bg оценява единицата на 2.85, равенството е 2.78, а двойката - 2.69.