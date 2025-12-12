От втородивизионния Вихрен Сандански се похвалиха с две нови попълнения за пролетния дял на шампионата. В същото от клуба обявиха раздяла с 8 футболисти.Новите сигурни попълнения на санданчани сае флангови нападател, роден в Благоевград през 1999 г. Висок е 173 см и е юноша на местния Пирин (Бл) и Литекс Ловеч. През кариерата си досега е играл за ЦСКА 1948, Стяуа (Букурещ) и на два пъти в Пирин (Бл), откъдето пристига в Сандански след изиграни 17 мача и 2 отбелязани гола през този сезон.е централен защитник, роден в Благоевград през 1999 г. Висок е 181 см и е юноша на Септември (София). През кариерата си досега е играл още за Несебър, Пирин (Бл) и Хебър, а от 2022 г. насам играе за Спортист (Своге). През този сезон носи капитанската лента за шоколадите и взема участие в 17 срещи.С Вихрен се разделят