Двама нови и осем освободени във Вихрен Сандански
Новите сигурни попълнения на санданчани са Марио Ивов и Александър Бастунов.
Ивов е флангови нападател, роден в Благоевград през 1999 г. Висок е 173 см и е юноша на местния Пирин (Бл) и Литекс Ловеч. През кариерата си досега е играл за ЦСКА 1948, Стяуа (Букурещ) и на два пъти в Пирин (Бл), откъдето пристига в Сандански след изиграни 17 мача и 2 отбелязани гола през този сезон.
Александър Бастунов е централен защитник, роден в Благоевград през 1999 г. Висок е 181 см и е юноша на Септември (София). През кариерата си досега е играл още за Несебър, Пирин (Бл) и Хебър, а от 2022 г. насам играе за Спортист (Своге). През този сезон носи капитанската лента за шоколадите и взема участие в 17 срещи.
С Вихрен се разделят Александър Якимов, Антон Карачанаков, Адриан Видинов, Антонио Котан, Веселин Любомиров, Георги Коричков, Борислав Смилянски и Китан Василев.
Мегазрелище в Шампионска лига днес! Реал приема Манчестър Сити в битка за точки и запазване на треньора
