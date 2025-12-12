ЗАРЕЖДАНЕ...
Ударно! От Беласица се похвалиха с четирима нови – единият е от школата на Пирин
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© FB: belasitsa.petrich
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Петър Караангелов е полузащитник, роден в Петрич на 28 декември 2001 г. и възпитаник на школата на Беласица, преди да продължи в Ботев (Пловдив) и Лудогорец-2, където натрупа опит във Втора лига. Той идва от състава на Етър, къде от игра за последно.
Антон Карачанаков е добре познато име, роден на 17 януари 1992 г. в Ново Делчево, който израства в школата на Пирин (Благоевград) и има богат опит в родния елит с отбори като ЦСКА София, Славия, Берое и други. През годините е играл и в чужбина, включително в Русия и Гърция. От него се очаква да внесе опит и класа в редиците на Бела.
Димитър Илиев (роден 22 юни 1999 г.), играе на позицията бек, като е преминал през Локомотив (Горна Оряховица), Литекс и Лудогорец, преди да играе за Етър.
Кристиян Вълков е централен защитник, роден на 16 март 2004 г. в Монтана, като е преминал през отборите на Монтана, Бдин Видин, Ловеч и Етър. Вълков е работил в три от отборите с Живко Желев, така че той е добре познато име за старши треньора на комитите.
Очакват се още трима нови футболисти в отбора – вратар, защитник и нападател, които да подсилят различните линии на терена и да допринесат за по-конкурентоспособна Беласица през следващия сезон.
Още от категорията
/
Мегазрелище в Шампионска лига днес! Реал приема Манчестър Сити в битка за точки и запазване на треньора
10.12
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.