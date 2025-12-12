От втородивизионния Беласица официално се похвалиха с четирима нови футболисти.е полузащитник, роден в Петрич на 28 декември 2001 г. и възпитаник на школата на Беласица, преди да продължи в Ботев (Пловдив) и Лудогорец-2, където натрупа опит във Втора лига. Той идва от състава на Етър, къде от игра за последно.е добре познато име, роден на 17 януари 1992 г. в Ново Делчево, който израства в школата на Пирин (Благоевград) и има богат опит в родния елит с отбори като ЦСКА София, Славия, Берое и други. През годините е играл и в чужбина, включително в Русия и Гърция. От него се очаква да внесе опит и класа в редиците на Бела.(роден 22 юни 1999 г.), играе на позицията бек, като е преминал през Локомотив (Горна Оряховица), Литекс и Лудогорец, преди да играе за Етър.е централен защитник, роден на 16 март 2004 г. в Монтана, като е преминал през отборите на Монтана, Бдин Видин, Ловеч и Етър. Вълков е работил в три от отборите с, така че той е добре познато име за старши треньора на комитите.Очакват се още трима нови футболисти в отбора – вратар, защитник и нападател, които да подсилят различните линии на терена и да допринесат за по-конкурентоспособна Беласица през следващия сезон.