ЗАРЕЖДАНЕ...
Лудогорец търси задължителен успех над ПАОК с Кирил Десподов в исторически мач
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© FB: PFC Ludogorets 1945
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Мачът започва в 19:45 часа на стадион "Хювефарма арена" в Разград.
Домакините се намират в страхотна серия след идването на новия треньор - Пер-Матиас Хьогмо. Българите нямат загуба в 5 поредни двубоя (4 победи и 1 равенство).
ПАОК, за които играе бившият капитан на Лудогорец и настоящ такъв на националния отбор на България - Кирил Десподов, също са в силна серия. Грандът от Солун е без поражение в последните си 5 срещи, а в последните 13 е с цели 10 успеха, 2 равенства и само 1 поражение.
Това ще е исторически първи двубой между Лудогорец и ПАОК.
Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач гостите. Коефициентът за успех на гърците е 2.05, докато този за домакините - 3.50. Равенството е оценено на 3.60.
Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Лудогорец е оценен на 3.90, докато евентуален триумф на ПАОК е със ставка 2.06. Равенството е оценено на 3.70.
Още по темата
Още от категорията
/
Мегазрелище в Шампионска лига днес! Реал приема Манчестър Сити в битка за точки и запазване на треньора
10.12
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.