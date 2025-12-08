Легендата на английския футбол и Манчестър Юнайтедкоментира думите напо адрес на мениджъра на ЛивърпулПрипомняме, че египтянинът се ядоса след като не бе титуляр в последните три тима на "мърсисайдци" и коментира пред медии, че се търси само в него вината за лошото представяне на актуалния английски шампион."Той абсолютно разрушава наследството си в Ливърпул. Би било тъжно да го опетни изцяло. Не подхожда правилно към ситуацията“, коментира Рууни."Арне Слот (б.а. мениджър на Ливърпул) трябва да наложи авторитета си, да го привика и да каже: "Ти няма да пътуваш с отбора – това, което каза, е недопустимо.“ Да замине за Купата на африканските нации и да остави нещата да се успокоят. Ако бях на мястото на Слот, никога нямаше да го пусна в отбора“, добави още англичанинът."Той сам вреди на отбора с думите си. Сигурен съм, че след няколко години ще съжалява за това, което каза“, каза още той.Ливърпул заема 9-ата позиция в Премиършип, като в последните си 10 двубоя има едва 2 победи.