Лудогорец приема най-прогресиращия тим в Първа лига днес
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
Мачът започва в 17:30 часа на стадион "Хювефарма арена" в Разград.
Домакините се намират на 3-о място във временното класиране с актив от 33 точки. От идването на новия треньор Пер Матиас-Хьогмо обаче тимът е в серия от 4 поредни победи, включително и такава над испанския Селта в основната фаза на Лига Европа.
Славия са 7-и в подреждането, но тимът, воден от Ратко Достанич е в изключителна серия от 6 поредни победи във всички турнири и общо 12 мача без загуба. За последно "белите" паднаха през септември с 1:3 от ЦСКА 1948.
В директните двубои Лудогорец е в серия от 3 поредни победи.
За последно Славия надви днешния си противник с 3:2 като гост през ноември 2023-а година.
Операторът Palmsbet определя за огромен фаворит в днешния мач домакините. Коефициентът за успех на разградчани е 1.32, докато този за гостите - 9.50. Равенството е оценено на 5.33.
Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Лудогорец е оценен на 1.28, докато евентуален триумф на Славия е със ставка 10.75. Равенството е оценено на 5.25.
