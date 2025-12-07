Българската звезда в развлекателния спорт, известен като "Русев" от Световната федерация по кеч (WWE), се завърна на победния път.Пловдивчанинът надви за трети пореден път тежкоатлетав среща от събитието "WWE Main Event 688", провело се пред пълни трибуни в "Desert Diamond Arena" в Глендейл, Аризона, САЩ.Срещата продължи точно 6 минути и 23 секунди, а Русев дори разкървави носа на опонента си по време на двубоя.В крайна сметка нашенецът триумфира след любимата си хватка за предаване - "The Accolade".Видео с целия двубой може да гледате в прикачения файл към статията между 32:05 и 40:41 минута.