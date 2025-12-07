Сподели Сподели
Британецът Ландо Норис е новият световен шампион във Формула 1. 

Пилотът на Макларън завърши на трето място в Гран при на Абу Даби, последен старт за сезон 2025, но това му бе достатъчно, за да триумфира, превръщайки се в 35-ия първенец във Ф1 в исторически план. 

Състезанието на пистата "Яс Марина" спечели вече бившия шампион Макс Верстапен с Ред Бул, а второто място зае съотборникът на Норис в Макларън - Оскар Пиастри. Това е 8-а победа през сезона за Верстапен. 

"Топ 5" допълниха Шарл Льоклер (Ферари) и Джордж Ръсел (Мерцедес). 

Ето и "Топ 3" в генералното класиране по точки за сезон 2025: 

1. Ландо Норис (Макларън) - 423 точки - шампион 

2. Макс Верстапен (Ред Бул) - 421 точки

3. Оскар Пиастри (Макларън) - 410 точи