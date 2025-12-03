Младият и обединен от силно приятелство отбор "Пропиляни таланти“ сензационно триумфира на третото издание на Купа "Пауталия“, предаде. Тимът премина турнира без нито една загуба и демонстрира зрял, модерен и изключително ефективен футбол.Най-голямото изпитание за бъдещите шампиони дойде на полуфинала, когато те се изправиха срещу действащия двукратен първенец "Перспектива“. Двубоят се превърна в най-напрегнатия мач на турнира и приключи след драматична серия дузпи, а хладнокръвието, тактическата дисциплина и впечатляващото вратарско майсторство донесоха на "Пропиляни таланти“ решаващата победа. На финала младият тим показа още повече увереност, бързина и отлична колективна игра, а триумфът стана още по-сладък, защото бе извоюван от група приятели, които тепърва градят своята спортна история. Шампионският им поход е ясен сигнал, че в Кюстендил расте ново поколение футболни лидери.В индивидуалните награди блесна и Михайл Йорданов, който стана голмайстор на турнира с шест попадения. Призът "Най-полезен играч“ бе присъден на Роберто Стойков от "Туристите от старшата“, който през целия турнир бе двигателят на своя тим. За най-добър вратар бе избран Мартин Владимиров от "Пропиляни таланти“, след като на полуфинала извърши истински подвиг, спасявайки пет дузпи срещу двукратните шампиони "Перспектива“, а на финала отново показа стабилност и класа.