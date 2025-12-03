ЗАРЕЖДАНЕ...
ЦСКА търси седми пореден успех в първенството
Играчите на Христо Янев се намират на 5-о място с 28 точки. "Армейците" са в серия от 6 поредни победи в шампионата, а като домакини имат 4 победи, 3 равенства и 1 загуба при голова разлика 14:6. Последният мач между двата тима завърши 1:0 за пловдивчани.
Възпитаниците на Душан Косич са 4-ти с 29 точки. "Смърфовете" спечелиха 1 от последните си 5 мача в първенството, а като гости имат 1 победа, 6 равенства и 1 загуба при голова разлика 9:12. Локомотив има три победи в последните си 5 официални срещи с "червените".
Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач домакините. Коефициентът за успех на столичани е 1.41, докато този за гостите е 8.00. Равенството е оценено на 4.50.
Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за ЦСКА е оценен на 1.42, докато евентуален триумф на Локомотив е със ставка 8.00. Равенството е оценено на 4.33.
Филип Кръстев: В българските школи от 12-годишни не правим нищо, заради корупция футболът ни е на това ниво
19.11
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
