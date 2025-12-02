Сподели Сподели
Един от бившите клубове на легендарния ни нападател Любослав Пенев - Селта Виго, се сети за бившия си играч, който е тежко състояние в онкологична болница в Германия. 59-годишният бивш нападател на "келтите" бе приет в тежко състояние, а според близки източници става въпрос за рак на бъбрека в напреднал стадий.

"Бившият играч на Селта Любослав Пенев е приет в болница в тежко състояние поради рак. Изпращаме ти цялата сила и енергия на Селта и селтизма, Любо", написаха в официалния си Twitter профил "небесносините".

"Ел Голеадор" играе за Селта в периода 1998-1999 г. и отбелязва 14 гола в 32 мача за първенството.

O exxogador celeste Luboslav Penev, ingresado en estado grave debido a un cancro.

Enviámosche toda a forza e afouteza do Celta e do celtismo, Lubo! pic.twitter.com/S1DQo5d4Mr

— Celta (@RCCelta) December 1, 2025