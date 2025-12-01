завършиха наравно 2:2 в мач от 18-и кръг на Втора лига.бе точен за домакините на два пъти в 15' и 49', а гостите стигнаха до точката след късни попадения наот дузпи.Играчите назаемат 7-мо място във временното класиране с 23 точки, докато момчетата наса 3-ти с 33 точки.