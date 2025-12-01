Сподели Сподели
Пирин Благоевград и Янтра Габрово завършиха наравно 2:2 в мач от 18-и кръг на Втора лига. 

Мариян Вангелов бе точен за домакините на два пъти в 15' и 49', а гостите стигнаха до точката след късни попадения на Петър Казаков от дузпи.

Играчите на Петър Михтарски заемат 7-мо място във временното класиране с 23 точки, докато момчетата на Емануел Луканов са 3-ти с 33 точки.