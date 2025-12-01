Любослав Пенев - Кристина Мицева, пусна дарителска сметка, в която да се събират средства за легендата на българския футбол и спорт. Бившият нападател на българския национален отбор, ЦСКА, Валенсия, Атлетико Мадрид и Селта Виго бе приет в онкологична болница в Германия, а по-рано днес родни медии споделиха, че Пенев е диагностициран с рак на бъбрека.
"Днес една от най-големите български легенди се бори за живота си. Любослав Пенев ни е дарявал победи, гордост и сила — сега ние трябва да му дадем надежда.
Моля ви, нека застанем рамо до рамо и протегнем ръка на човек, който никога не спря да дава за България.
От съпругата
Нашата дарителска сметка:
BG52BUIN95611000776024
Кристина Юлиянова Мицева
Основание: Дарение за лечение на Любослав Младенов Пенев".
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.