Съпругата на Любослав Пенев - Кристина Мицева, пусна дарителска сметка, в която да се събират средства за легендата на българския футбол и спорт. Бившият нападател на българския национален отбор, ЦСКА, Валенсия, Атлетико Мадрид и Селта Виго бе приет в онкологична болница в Германия, а по-рано днес родни медии споделиха, че Пенев е диагностициран с рак на бъбрека.

"Днес една от най-големите български легенди се бори за живота си. Любослав Пенев ни е дарявал победи, гордост и сила — сега ние трябва да му дадем надежда.

Моля ви, нека застанем рамо до рамо и протегнем ръка на човек, който никога не спря да дава за България.

От съпругата

Нашата дарителска сметка:

BG52BUIN95611000776024

Кристина Юлиянова Мицева

Основание: Дарение за лечение на Любослав Младенов Пенев".