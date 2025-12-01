Легендата на българския футбол -, е диагностициран с рак на бъбрека, съобщават колегите от "dsport". Бившият нападател на ЦСКА, Валенсия и Атлетико Мадрид постъпи в германска онкологична болница през уикенда. Според информацията, "Ел Голеадор" е сериозно отслабнал и е в животозастрашаващо състояние. Лекарите в момента не могат да приложат химиотерапия, защото организмът му е силно изтощен.Преди малко повече от 30 години Пенев се сблъска челно със същото изпитание. През пролетта на 1994 г. Пенев е диагностициран в рак на тестисите, заради което пропуска Световното първенство в САЩ.Близки и колеги на легендата са съобщили, че лекарите в Германия все още не могат да вземат единодушно решение как да го лекуват. Ракът му е в напреднал стадий. Неотлъчно до него са жена му Кристина и двамата му синове.