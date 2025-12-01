Сподели Сподели
След неприятната загуба от Дунав вкъщи и рутинната победа над Беласица, Янтра ще трябва да натрупат точки, ако искат да са в зоната за плейоф. Тимът от Габрово записа четири победи и един равен като гост в последните пет срещи.

"Орлетата" взеха ценна точка от Фратрия. Отборът от Благоевград обаче има едва една победа като домакин в последните пет мача. Опитният Николай Бодуров вдъхва респект у съперниците и дава хъс на съотборниците. Докато в предни позиции отборът ще трябва да се представи повече от добре, за да се поздрави с победата.

Очертава се интересна битка с непредсказуем финал.

С оглед моментната форма на двете единайсеторки, BETHUB ти предлага коефициент от 2.68 за Янтра, които ще вземат своето и ще продължат да бъдат в челото на класирането.

🔞 Хазартът носи риск от развиване на зависимост! Играй отговорно!