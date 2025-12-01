ЗАРЕЖДАНЕ...
Мегадерби в Турция! Фенербахче приема Галатасарай
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
Домакините са втори във временното класиране с актив от 31 точки, но са в серия от 5 поредни победи и 11 мача без загуба във всички турнири.
Галатасарай, които са шампиони от миналия сезон, са лидер с 32 пункта. "Джим Бом" направи грешна стъпка преди 2 кръга, падайки от Коджаелиспор, с което намали преднината си на върха на едва точка.
В директните дуели Галатасарай спечели за последно с 2:1 като гост в четвъртфинал от турнира за Купата на Турция през миналия сезон. Последният успех на "фенерите" над своя най-голям съперник датира от май 2024-а година - 1:0 като гост в среща от реодовния сезон.
Бетинг операторът PalmsBet.com определя за фаворит домакините. За победа на Фенербахче ставката е 2.37, а такава за Галатасарай е 3.10. Равенството е с коефициент 3.25.
BETHUB.bg дава сходни коефициенти: 2.36 за победа на "Фенерите", за хикс е 3.65, а за победа на Галата - 3.20.
