Българската изгряваща звезда в автомобилния спортнаправи феноменално състезание в дебюта си в спринт във Формула 2.Това се случи в надпреварата за Гран при на Катар, която се провежда на пистата "Лусаил".18-годишният пилот на "Кампос Рейсинг", който получи шанс да стартира във Ф2 още в края на този сезон, заменяйки, се възползва максимално от шанса, който получи.Цолов беше четвърти на стартовата решетка, но още в началото мина пред сина на легендатаи до предпоследната обиколка запази позицията си в състезание, провело се в 23 обиколки, в което на два пъти влезе кола за безопасност. Тогава обаче той бе избутан от, което изхвърли Никола от пистата, но българинът успя да се върне и завърши 10-и.Победител днес станаот МП Моторспорт. Второто място заеот AIX Рейсинг. Трети остана мексиканецътУтре е основното състезание, в което "Българския лъв" ще стартира от 7-а позиция, която спечели вчера в квалификацията.