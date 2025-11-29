Сподели Сподели
Българската изгряваща звезда в автомобилния спорт Никола Цолов направи феноменално състезание в дебюта си в спринт във Формула 2. 

Това се случи в надпреварата за Гран при на Катар, която се провежда на пистата "Лусаил". 

18-годишният пилот на "Кампос Рейсинг", който получи шанс да стартира във Ф2 още в края на този сезон, заменяйки Пепе Марти, се възползва максимално от шанса, който получи. 

Цолов беше четвърти на стартовата решетка, но още в началото мина пред сина на легендата Хуан Пабло Монтоя - Себастиян и до предпоследната обиколка запази позицията си в състезание, провело се в 23 обиколки, в което на два пъти влезе кола за безопасност. Тогава обаче той бе избутан от Рафаел Виягомес, което изхвърли Никола от пистата, но българинът успя да се върне и завърши 10-и. 

Победител днес стана Ричард Вершор от МП Моторспорт. Второто място зае Джошуа Дюрксен от AIX Рейсинг. Трети остана мексиканецът Виягомес.

Утре е основното състезание, в което "Българския лъв" ще стартира от 7-а позиция, която спечели вчера в квалификацията.