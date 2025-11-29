ЗАРЕЖДАНЕ...
ЦСКА търси продължаване на изключителна победна серия днес
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
Мачът започва в 17:30 часа на стадион "Спартак" в морската ни столица.
Гостите са в серия от 7 поредни победи (включително и в приятелски мачове) във всички турнири.
Тимът, воден от Христо Янев, е най-прогресиращият в момента в първенството. "Армейците" са 6-и с 25 точки. Спартак се намират на 11-а позиция със 17 точки. "Соколите" са на другия полюс като нямат успех в три поредни двубоя в Първа лига (равенство и две загуби).
В директните срещи за последно двата тима не се победиха, финиширайки 1:1 в София във 2-и кръг.
Във Варна ЦСКА са в серия от 2 поредни успеха (единият е в турнира за Купата на България).
Бетинг операторът PalmsBet.com определя за голям фаворит столичани. За победа на ЦСКА ставката е 1.36, а такава за варненци е 8.50. Равенството е с коефициент 5.00.
BETHUB.bg дава сходни коефициенти: 1.35 за победа на ЦСКА, 4.50 за хикс и 9.50 за победа на Спартак (Варна).
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
