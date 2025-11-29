Сподели Сподели
ЦСКА гостува днес на Спартак във Варна в двубой от 17-и кръг на редовния сезон в Първа лига. 

Мачът започва в 17:30 часа на стадион "Спартак" в морската ни столица. 

Гостите са в серия от 7 поредни победи (включително и в приятелски мачове) във всички турнири. 

Тимът, воден от Христо Янев, е най-прогресиращият в момента в първенството. "Армейците" са 6-и с 25 точки. Спартак се намират на 11-а позиция със 17 точки. "Соколите" са на другия полюс като нямат успех в три поредни двубоя в Първа лига (равенство и две загуби). 

В директните срещи за последно двата тима не се победиха, финиширайки 1:1 в София във 2-и кръг. 

Във Варна ЦСКА са в серия от 2 поредни успеха (единият е в турнира за Купата на България). 

Бетинг операторът PalmsBet.com определя за голям фаворит столичани. За победа на ЦСКА ставката е 1.36, а такава за варненци е 8.50. Равенството е с коефициент 5.00.

BETHUB.bg дава сходни коефициенти: 1.35 за победа на ЦСКА, 4.50 за хикс и 9.50 за победа на Спартак (Варна).