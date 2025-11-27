Григор Димитров имаше трудна година в Тура, изпъстрена от множество оттегляния поради контузии.
Въпреки това първата ни ракета се нареди до най-добрите играчи в скалата на UTR.
UTR използва единна скала от (16,5) точки за всички играчи, независимо от възраст, пол или местоположение.
По нея Григор е на точно 10-о място с 15,98. В година, в която българинът записа едва 29 срещи, от които 18 успеха и 11 поражения.
Лидер в UTR ранглистата е световният номер 2 Яник Синер с 16.47 точки. Втори е първенеца в АТП за годината Карлос Алкарас с 16.41, а "Топ 3" допълва Новак Джокович с 16.30.
Ето и останалите играчи в "Топ 10":
4. Джак Дрейпър - 16.13
5. Александър Бублик - 16.10
6. Иржи Лехечка - 16.02
7. Лоренцо Музети - 16.02
8. Алекс де Минор - 16.01
9. Феликс Оже Алиасим - 16.01
UTR ранглистата се базира на:
Рейтинг, който се изчислява въз основа на последните 30 допустими двубоя на играча през последните 12 месеца.
Среднопретеглена стойност: Това е среднопретеглена стойност на всички допустими мачове, като се взема предвид процентът на спечелените двубои и рейтингът на противника.
Глобална и приобщаваща: Системата е проектирана да осигурява надеждна и точна оценка на уменията за играчи на всички нива, от начинаещи до топ професионалисти.
