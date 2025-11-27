Никола Цолов бе уловен от фотографите на Формула 2 по време на тренировка на пистата "Лусаил" в Катар преди дебюта му във веригата.
"Българският лъв, Никола Цолов, се запознава с новия си офис преди дебюта си този уикенд", написаха от Ф2 в социалните мрежи, добавяйки две снимки на 18-годишния българин.
Цолов ще вземе участие в последните два уикенда през сезон 2025 във Формула 2, карайки на мястото на Пепе Марти в тима на "Кампос Рейсинг", а от догодина ще стартира за първи път в цяла кампания във Ф2.
Той ще участва този уикенд в Катар и следващия (5-7 декември) в Абу Даби.
Припомняме, че Никола Цолов стана вицешампион този сезон във Формула 3.
