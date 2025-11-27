ЗАРЕЖДАНЕ...
Марио Иванов: Чашата преля! Ще се кандидатирам за председател на Конфедерацията по кикбокс и муай тай
Включително и председателя Галин Димов.
Аз ще се кандидатирам за председател и смятам, че ще бъда полезен от управленска, мениджърска гледна точка, тъй като с това се занимавам успешно вече повече от 20 години".
Това заяви Марио Иванов ексклузивно за "Неформално с Георги Петков".
И разграничи конкретните причини, както и основния повод, да се стигне до това драстично негово решение:
"Не мисля, че някога се е случвало нещо, поставено от WAKO в календара като Световно първенство, да отпадне... Влизаме в историята, но за съжаление не с положителен знак".
България загуби домакинството си на Мондиала за кадети, като настоящият председател Галин Димов първоначално подкрепи организацията на планетарния форум в Пловдив, а след това оттегли подкрепата си.
"За да се случи такъв голям шампионат, задължителното изискване е той да е подкрепен от федерацията, което е нормално и се подразбира. Най-лошото е, че всичко това - отмятането от решението и промяната в настроението на властимащия, са описани както документално, така са налични и във видео...
Съвсем не с чувство за хумор, но бяхме сериозно упрекнати за това своеволие и си мисля, че погледнато в дългосрочен план, ако не направим някаква кардинална промяна, ще ни струва скъпо. Най-лошото е, че основните губещи от случилото се и от това, че България няма да бъде домакин на Световно първенство, са състезателите и техните треньори. Усилията им отиват на вятъра!", добави дългогодишният международен съдия в основните бойни дисциплини и стилове.
Може ли да се стигне до проблемната ситуация в нашия ММА?
Ще бъде ли муай тай отделен спорт, с определена степен на автономност и от какво зависи това?
Ще бъде ли налично ясно разграничение между професионален и аматьорски спорт?
Какви промени и корекции би внесъл Марио Иванов, ако получи кредит на доверие?
Чуйте в разговора ни подробностите!
