Отличниците в Шампионска лига Арсенал и Байерн влизат в спор за върха
Мачът, който е част от 5-и кръг на основната фаза на турнира, започва в 22:00 часа българско време на стадион "Емирейтс" в Лондон.
Двата отбора са на върха в подреждането с по 12 точки след като записаха само победи в срещите си до момента.
"Артилеристите" дори не са допуснали гол в своята врата. Те надделяха над Атлетик Билбао, Олимпиакос, Атлетико (Мадрид) и Славия (Прага).
"Баварците" са един от най-резултатните тимове. Те разбиха последователно Челси, кипърския Пафос, Клуб Брюж и шампиона от миналия сезон Пари Сен Жермен.
В директните мачове през 21-и век (включвайки и приятелски срещи) Байерн имат 8 победи срещу 5 за Арсенал, а три срещи са завършвали без победител.
Бетинг операторът PalmsBet.com определя за фаворит домакините. За победа на Арсенал ставката е 2.25, а такава за Байерн е 3.14. Равенството е с коефициент 3.50.
BETHUB.bg дава сходни коефициенти: 2.31 за победа на лондончани, 3.60 за хикс и 3.30 за победа на германците.
Филип Кръстев: В българските школи от 12-годишни не правим нищо, заради корупция футболът ни е на това ниво
