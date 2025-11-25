ЗАРЕЖДАНЕ...
Челси приема Барселона в битка за място в Топ 4 в Шампионска лига
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© khelnow.com
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Мачът започва в 22:00 часа българско време на стадион "Стамфорд Бридж" в Лондон.
Домакините се намират на 12-а позиция в класирането до момента със 7 точки, а Барса са точно пред тях (11-и) със същия актив. Който спечели днес може да влезе в "Топ 4" поне временно.
В директните официални двубои статистиката е изравнена - по 4 успеха за всеки и 6 равенства.
Бетинг операторът PalmsBet.com определя за фаворит домакините. За победа на Челси ставката е 2.14, а такава за Барса е 3.00. Равенството е с коефициент 4.00.
BETHUB.bg дава сходни коефициенти: 2.22 за победа на лондончани, 4.10 за хикс и 3.15 за победа на каталунците.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Филип Кръстев: В българските школи от 12-годишни не правим нищо, заради корупция футболът ни е на това ниво
19.11
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.