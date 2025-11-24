Сподели Сподели
Ботев Враца е домакин на Славия в последния мач от 16-ия кръг на Първа лига днес.

Срещата ще се проведе на стадион "Христо Ботев" във Враца от 17:30 ч.

Ботев са на 7-ата позиция с 21 точки. В предишния кръг те надделяха над Локомотив (София) като гост с 1:0.

Славия пък са 10-и с 18 пункта, като постигнаха победа над Монтана у дома с 2:1.

Последната среща между двата тима бе приятелска, играна по време на паузата за международни мачове през октомври тази година и завършила 3:3. Последният официален мач от Първа лига през юли между тях пък също завърши с равенство - 2:2.

Бетинг операторът PalmsBet.com определя за фаворит домакините от Враца с коефициент 2.60, като равенството и победа за гостите са със ставка 3.00.

BETHUB.bg дава сходни коефициенти: 2.63 за победа на врачани, 3.00 за равенство и 3.05 за победа на Славия.