18-годишната българка Елизара Янева стигна финала на силния тенис турнира за жени, който се провежда на твърди кортове в Търнава (Словакия). Надпреварата е с награден фонд 40 хиляди долара.

Пловдивчанката, която тренира в академията на Рафаел Надал в Манакор, победи 6-ата в схемата и 258-а в света Юрико Лили Миязаки от Великобритания със 7:5, 6:0. 

Двубоят продължи 1 час и 11 минути. 

Драма имаше само в първата част, в която Миязаки на три пъти повеждаше с пробив, но Янева го връщаше мигновено, а на свой ред българката направи решителен такъв в 12-ия гейм, с което реши спора в сета. 

Българката си осигури и рекордно класиране в ранглистата като от понеделник ще е в "Топ 400" за първи път в своята професионална кариера. 

Елизара Янева, 438-а в класацията на WTA, има три спечелени титли във веригата на Международната федерация ITF през този сезон, последната от които през месец септември в Пазарджик.

В битка за титлата 18-годишната българка ще играе с Луси Хавличкова от Чехия. 20-годишната състезателка надделя на полуфинала над 3-ата поставена и 172-а в света Джесика Понше от Франция с 2:0 сета.